Суд Дубая признал криптовалюту законной формой оплаты труда

Это постановление, изложенное в деле № 1739 от 2024 года, знаменует собой значительный отход от предыдущей позиции суда.

Ирина Хивер, партнер юридической фирмы NeosLegal в ОАЭ, подчеркнула, что это недавнее решение отменяет решение суда 2023 года, в котором аналогичный иск был отклонен из-за неясности в оценке криптовалюты. Дело касалось работника, который требовал компенсации после того, как работодатель не выплатил ему зарплату и пособия, включая часть зарплаты в токенах EcoWatt.

В этом году суд вынес решение в пользу работника, подтвердив выплату зарплаты в криптовалюте, как это было предусмотрено контрактом, без необходимости конвертации в фиат.