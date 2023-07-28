Суд между Apple и Epic Games продолжается третий год: что случилось

Судебный спор между Epic и Apple начался в 2020 году, когда Epic попыталась обойти систему встроенных покупок Apple и разрешить продажи внутриигровой валюты через игру. В ответ Apple выступила в защиту своей политики App Store, заявив, что она защищает покупателей от мошенничества и вредоносных программ. Дело дошло до того, что мобильную версию Fortnite удалили из магазина приложений Apple.

Теперь дело будет рассматриваться в высшей судебной инстанции США, где будет решаться вопрос о законности политики Apple в отношении App Store. Epic утверждает, что разработчики должны иметь право использовать в своих приложениях собственные способы оплаты, в то время как Apple считает, что ее политика необходима для защиты пользователей.

Исход этого судебного разбирательства может оказать существенное влияние на будущее магазинов приложений и платежной практики в технологической отрасли.