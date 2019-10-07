Суд наказал россиянок за ложные сведения в сообщениях в WhatsApp

Решение вынес Селемджинский районный суд. Сообщается, что женщины отправляли сообщения в группы «Проблемы района. Наболевшее», «Старый Февральск», «Наша семья», «Февральские объявления». В тексте говорилось о том, что содержание цианида в почве увеличилось и в два-три раза превышает норму.

Женщины объяснили, что сами получили эти сообщения от неизвестных пользователей. Они отправляли их знакомым потому, что хотели предупредить о возможной опасности.

Однако Экспертиза Центра лабораторного анализа по ДФО не выявила превышений концентрации вещества. Именно поэтому информацию в сообщениях признали ложной и подпадающей под закон о фейковых новостях.

Каждую из женщин оштрафовали на 15 тысяч рублей. Те пожаловались на тяжёлое материальное положение.