Суд не встал на сторону защитников природы, морские ветряки продолжат «мешать» китам

Однако судья вынес решение против этих обвинений, заявив, что истцы не смогли доказать возможные нарушения.

Компания Vineyard Wind приветствовала это решение и заявила о своей готовности работать с заинтересованными сторонами, чтобы установить высокие стандарты для проекта. Несмотря на то, что группа истцов разочарована решением, благодаря решению суда строительство оффшорного ветропарка должно начаться в ближайшее время.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, мнение о том, что морские ветряные турбины вредят китам, не подтверждается научными исследованиями.