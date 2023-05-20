Суд не встал на сторону защитников природы, морские ветряки продолжат «мешать» китам

Суд не встал на сторону защитников природы, морские ветряки продолжат «мешать» китамВред, на самом деле, не доказан
Крупный оффшорный ветряной проект в Массачусетсе преодолел юридическое препятствие - федеральный судья отклонил иск, поданный группой жителей Нантакета. Проект ранее столкнулся с противодействием из-за 84 турбины, которые могут «нанести вред находящимся под угрозой исчезновения североатлантическим китам».
Однако судья вынес решение против этих обвинений, заявив, что истцы не смогли доказать возможные нарушения.
Компания Vineyard Wind приветствовала это решение и заявила о своей готовности работать с заинтересованными сторонами, чтобы установить высокие стандарты для проекта. Несмотря на то, что группа истцов разочарована решением, благодаря решению суда строительство оффшорного ветропарка должно начаться в ближайшее время.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, мнение о том, что морские ветряные турбины вредят китам, не подтверждается научными исследованиями.