Суд обязал Amazon выплатить $525 млн за нарушение «облачных» патентов

Иск, поданный в 2018 году, касался трех патентов Kove, которые, по утверждению компании, являются основополагающими для эффективного хранения и поиска огромных объемов данных в облаке. Kove утверждает, что AWS нарушила эти патенты с помощью своих популярных сервисов, таких как хранилище Amazon S3 и база данных DynamoDB.

Присяжные согласились с мнением Kove и пришли к выводу, что AWS действительно нарушила все три патента. Хотя присяжные не признали умышленного нарушения со стороны Amazon, компании все равно грозит крупный штраф в размере 525 миллионов долларов. Amazon уже заявила о своем несогласии с вердиктом и планирует обжаловать решение.