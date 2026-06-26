Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2026, 13:50
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Суд обязал Данию выплатить 12 млн долларов за демонтаж оборудования Huawei

Компании TDC NET
Восточный высший суд Копенгагена постановил, что датское государство должно выплатить 80 миллионов датских крон (12 миллионов долларов) оператору TDC NET в качестве компенсации. Из-за принудительного демонтажа оборудования Huawei, которое компания использовала в своей сети.
Суд обязал Данию выплатить 12 млн долларов за демонтаж оборудования Huawei

© Ferra.ru

В 2023 году датские власти потребовали от TDC NET убрать всё оборудование китайского производителя из «соображений безопасности». Однако суд признал, что, хотя государство имело право отдавать такой приказ, оно не может заставлять компанию нести расходы самостоятельно.

Суд подчеркнул, что TDC NET «добросовестно» вкладывала средства в инфраструктуру на протяжении многих лет, и запрет «фактически вынудил её полностью перестроить сеть с нуля».

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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