Суд обязал Данию выплатить 12 млн долларов за демонтаж оборудования Huawei

Опубликовано 26 июня 2026, 13:501 мин.
Суд обязал Данию выплатить 12 млн долларов за демонтаж оборудования HuaweiКомпании TDC NET
Восточный высший суд Копенгагена постановил, что датское государство должно выплатить 80 миллионов датских крон (12 миллионов долларов) оператору TDC NET в качестве компенсации. Из-за принудительного демонтажа оборудования Huawei, которое компания использовала в своей сети.
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В 2023 году датские власти потребовали от TDC NET убрать всё оборудование китайского производителя из «соображений безопасности». Однако суд признал, что, хотя государство имело право отдавать такой приказ, оно не может заставлять компанию нести расходы самостоятельно.
Суд подчеркнул, что TDC NET «добросовестно» вкладывала средства в инфраструктуру на протяжении многих лет, и запрет «фактически вынудил её полностью перестроить сеть с нуля».