Суд обязал Данию выплатить 12 млн долларов за демонтаж оборудования Huawei

В 2023 году датские власти потребовали от TDC NET убрать всё оборудование китайского производителя из «соображений безопасности». Однако суд признал, что, хотя государство имело право отдавать такой приказ, оно не может заставлять компанию нести расходы самостоятельно.

Суд подчеркнул, что TDC NET «добросовестно» вкладывала средства в инфраструктуру на протяжении многих лет, и запрет «фактически вынудил её полностью перестроить сеть с нуля».