Суд остановил попытку Трампа запретить Гарварду принимать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности обвинило Гарвард в «сотрудничестве с китайскими властями» и «поддержке насилия и антисемитизма». Ранее ведомство потребовало от университета данные о международных студентах, включая любые правонарушения, участие в протестах и дисциплинарные меры. Гарвард отказался передать информацию и подчиняться другим требованиям администрации Трампа.

Университет считает, что действия властей — это месть за отказ следовать политическим указаниям и вмешательство в свободу слова.

Пока суд временно защитил студентов, но ситуация остаётся напряжённой.