Суд остановил попытку Трампа запретить Гарварду принимать иностранных студентов

Опубликовано 25 мая 2025, 11:151 мин.
Суд остановил попытку Трампа запретить Гарварду принимать иностранных студентовОн пытался
Администрация Дональда Трампа попыталась запретить Гарварду принимать иностранных студентов, лишив университет доступа к правительственной системе SEVIS, которая управляет студенческими визами. Это могло привести к депортации почти 6 800 студентов. Однако федеральный суд временно остановил это решение, после того как Гарвард подал в суд на правительство.
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Министерство внутренней безопасности обвинило Гарвард в «сотрудничестве с китайскими властями» и «поддержке насилия и антисемитизма». Ранее ведомство потребовало от университета данные о международных студентах, включая любые правонарушения, участие в протестах и дисциплинарные меры. Гарвард отказался передать информацию и подчиняться другим требованиям администрации Трампа.
Университет считает, что действия властей — это месть за отказ следовать политическим указаниям и вмешательство в свободу слова.
Пока суд временно защитил студентов, но ситуация остаётся напряжённой.