Суд отклонил часть иска Илона Маска к OpenAI

Опубликовано 25 апреля 2026, 16:52
Суд отклонил часть иска Илона Маска к OpenAIДело рассмотрят присяжные
Суд в США частично отклонил претензии Илон Маск к OpenAI и ее сооснователю Сэму Альтману. Речь идет о требованиях, связанных с мошенничеством. При этом другие пункты иска, включая нарушение благотворительного доверия и необоснованное обогащение, будут рассмотрены в суде.
Решение приняла судья Ивонн Гонсалес Роджерс. Отбор присяжных назначен на понедельник, а вступительные заявления сторон ожидаются на следующий день.
Спор связан с утверждениями Маска о том, что после его ухода в 2019 году организация изменила структуру и перешла к коммерческой модели при участии Microsoft.
По данным дела, сумма требований составляет около 150 млрд долларов. Также отмечается возможность будущего IPO OpenAI с оценкой до 1 трлн долларов.