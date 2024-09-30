Суд отклонил последнюю просьбу Apple о продлении срока в деле против Epic

Изначально Apple было приказано представить около 650 000 документов к 30 сентября, но позже компания заявила, что их число возросло до более чем 1,3 миллиона. Постановление судьи последовало в ответ на последнюю просьбу Apple, которую он охарактеризовал как «плохое поведение».

Хиксон подчеркнул, что внезапное увеличение числа документов у Apple вызывает сомнения в соблюдении компанией обязательств и качестве её предыдущих отчетов в суд. Он отметил, что эта информация должна была быть известна Apple за несколько недель до этого, и счёл «совершенно не правдоподобным», что Apple узнала о росте числа документов только после последнего отчета. Судья также подчеркнул, что Apple, обладая огромными ресурсами, должна была успеть выполнить первоначальный срок.