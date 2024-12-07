Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 18:45
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Суд отклонил сделку по признанию Boeing вины: семьи жертв выступали против неё

Судья отклонил соглашение о признании вины компании Boeing
Американский судья отклонил предложенное компанией Boeing соглашение о признании вины в связи со смертельными авиакатастрофами 737 Max, встав на сторону семей жертв, которые утверждали, что сделка не предусматривает ответственности.
Суд отклонил сделку по признанию Boeing вины: семьи жертв выступали против неё
© Justin Lim

В результате крушений в Индонезии и Эфиопии погибли 346 человек, а в 2021 году было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования, обязывающее Boeing усовершенствовать свои программы по обеспечению соответствия и безопасности.

Согласно отклоненной сделке, Boeing должен был признать себя виновным в нарушении соглашения 2021 года и выплатить 243,6 миллиона долларов в виде штрафов. Судья Рид О’Коннор постановил, что предусмотренный соглашением процесс выбора независимого контролера был «несовершенен». Он раскритиковал положения, позволяющие Boeing отклонять кандидатуры наблюдателей, и акцент на «многообразии» в процессе отбора, утверждая, что это подрывает доверие общественности.

О’Коннор также отметил предполагаемое несоблюдение компанией Boeing предыдущего соглашения, о чем свидетельствует инцидент 2024 года с аварийной посадкой 737 Max. Он заявил, что правительственный надзор с 2021 года не смог обеспечить соблюдение всех требований.

Теперь у сторон есть 30 дней, чтобы заключить новое соглашение или подготовиться к судебному разбирательству. Если Boeing будет признана виновной, ей грозят новые штрафы и более строгий надзор.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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