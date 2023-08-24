Суд подтвердил вину подростков во взломе Nvidia, Rockstar Games и Uber

Ключевыми участниками кибератак были 18-летний Арион Куртадж и еще один несовершеннолетний участник, причем аутизм Куртаджа был отмечен как один из факторов, повлиявших на ход дела. Их действия показали «неадекватность» мер безопасности многих крупных корпораций.

В отчете Совета по кибербезопасности при Министерстве национальной безопасности США отмечается, что LAPSUS$ использовала простые методы взлома хорошо защищенных компаний. Среди наиболее интересных способов – спам активацией двухфакторной аутентификации по ночам, играя на факторе стресса, чтобы жертва случайно дала им доступ.