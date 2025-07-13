Наука и технологии
Опубликовано 13 июля 2025, 13:30
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Суд признал, что Insta360 «украла» дизайн камеры у GoPro

В США
Американский судья Международной торговой комиссии (ITC) постановил, что компания Insta360 нарушила патент GoPro, связанный с фирменным дизайном камеры HERO. Также было признано, что Insta360 нарушила патенты на технологию стабилизации видео HyperSmooth, разработанную той же GoPro.
Суд признал, что Insta360 «украла» дизайн камеры у GoPro

© GoPro

Insta360, в свою очередь, заявила, что суд признал недействительными или не нарушенными пять других патентов GoPro, связанных со стабилизацией, выравниванием горизонта и преобразованием формата изображения.

GoPro подала жалобу в 2024 году, заявив, что Insta360 использует запатентованные технологии, включая HyperSmooth, Horizon Leveling и другие, в своих камерах, таких как HERO и MAX.

Решение суда пока предварительное. Окончательное решение по делу ожидается к 10 ноября 2025 года.

Несмотря на это, Insta360 уверяет, что продажам её продукции в США ничего не угрожает и устройства продолжат быть доступны на рынке.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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