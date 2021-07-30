Суд признал искусственный интеллект правообладателем

Наука и технологии
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Суд признал искусственный интеллект правообладателемСудья считает, что это отвечает современным реалиям
Австралийский федеральный судья создал интересный прецедент. Похоже, что авторское право смогут закреплять за компьютерными алгоритмами. А это значит, что вычислительную машину можно будет назвать изобретателем и правообладателем.
Судебное решение касалось дела профессора Университета Суррея Райана Эбботта (Ryan Abbott). Он подал более десятка патентных заявок по всему миру с целью добиться признания системы искусственного интеллекта Dabus изобретателем.
Эта система смогла «придумать» аварийную световую сигнализацию и новый тип контейнера для пищевых продуктов. В нескольких странах заявки не приняли, потому что, по закону, автором должен быть человек.
Недавно же федеральный суд Австралии отменил отказ в регистрации патентной заявки. Её отправили на повторное рассмотрение. Судья считает, что признание искусственного интеллекта изобретателем соответствует современным реалиям.