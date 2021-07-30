Суд признал искусственный интеллект правообладателем

Судебное решение касалось дела профессора Университета Суррея Райана Эбботта (Ryan Abbott). Он подал более десятка патентных заявок по всему миру с целью добиться признания системы искусственного интеллекта Dabus изобретателем.

Эта система смогла «придумать» аварийную световую сигнализацию и новый тип контейнера для пищевых продуктов. В нескольких странах заявки не приняли, потому что, по закону, автором должен быть человек.

Недавно же федеральный суд Австралии отменил отказ в регистрации патентной заявки. Её отправили на повторное рассмотрение. Судья считает, что признание искусственного интеллекта изобретателем соответствует современным реалиям.