Суд признал кражу патента со стороны Google: IT-гиганта обязали выплатить $32,5 млн

Суд признал кражу патента со стороны Google: IT-гиганта обязали выплатить $32,5 млнКомпания должна заплатить $2,30 за каждое проданное устройство
Компания Google обязана выплатить компании Sonos 32,5 миллиона долларов после вынесения вердикта присяжных, согласно которому смарт-колонки и медиаплееры Google нарушают один из патентов Sonos.
Судебная тяжба началась в 2020 году, когда Sonos обвинила Google в копировании запатентованной технологии, над которой они изначально сотрудничали в 2013 году. Sonos выиграла дело в Комиссии по международной торговле США, что привело к ограниченному запрету на импорт некоторых устройств Google и удалению некоторых функций из смарт-динамиков и дисплеев Google.
В прошлом году компания Google подала встречный иск против Sonos, заявив о нарушении прав на ее смарт-колонки и технологию голосового управления. В ходе недавнего судебного разбирательства присяжные определили, что приложение Google Home не нарушает отдельный патент Sonos.