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Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 12:00
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Суд США нанес удар по криптоиндустрии, признав монеты ценными бумагами

Coinbase под прицелом
Криптоиндустрия столкнулась с потенциальным переломным моментом: американский судья постановил, что SEC может продолжить судебный процесс против Coinbase, обвиняя биржу в торговле «незарегистрированными ценными бумагами».
Суд США нанес удар по криптоиндустрии, признав монеты ценными бумагами
© Ferra

Это решение судьи в Южном округе Нью-Йорка опровергает ключевой аргумент, используемый Coinbase и многими представителями криптовалютного мира, — что криптовалюты являются совершенно новыми активами, не подпадающими под юрисдикцию SEC.

Судья пропустила этот аргумент мимо ушей, заявив, что «криптовалютные транзакции вполне укладываются в рамки, которые суды используют для определения ценных бумаг уже почти восемьдесят лет». Она отклонила утверждение Coinbase о том, что отсутствие конкретных криптовалютных правил, принятых Конгрессом, должно препятствовать иску SEC.

Эти постановления сигнализируют о потенциальном ограничении криптоиндустрии со стороны SEC. Поскольку криптоактивы потенциально могут быть классифицированы как ценные бумаги, на горизонте могут появиться более строгие правила и надзор. Это создает неопределенность для криптовалютных компаний и инвесторов в США.

Источник:LATimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#криптовалюта
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#биржа