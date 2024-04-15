Суд США нанес удар по криптоиндустрии, признав монеты ценными бумагами

Это решение судьи в Южном округе Нью-Йорка опровергает ключевой аргумент, используемый Coinbase и многими представителями криптовалютного мира, — что криптовалюты являются совершенно новыми активами, не подпадающими под юрисдикцию SEC.

Судья пропустила этот аргумент мимо ушей, заявив, что «криптовалютные транзакции вполне укладываются в рамки, которые суды используют для определения ценных бумаг уже почти восемьдесят лет». Она отклонила утверждение Coinbase о том, что отсутствие конкретных криптовалютных правил, принятых Конгрессом, должно препятствовать иску SEC.

Эти постановления сигнализируют о потенциальном ограничении криптоиндустрии со стороны SEC. Поскольку криптоактивы потенциально могут быть классифицированы как ценные бумаги, на горизонте могут появиться более строгие правила и надзор. Это создает неопределенность для криптовалютных компаний и инвесторов в США.