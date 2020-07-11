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Суд США признал российского хакера виновным во взломах и краже данных
Ему грозит много лет тюрьмы
Суд присяжных США признал российского хакера Евгения Никулина виновным во взломах и краже данных. Мужчина атаковал внутренние компьютерные системы трёх компаний-владельцев всемирно известных сайтов. Его также обвинили в краже личных данных. Приговор россиянину будет оглашён в сентябре.
Евгения Никулина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Сообщается, что он взломал компьютерные системы LinkedIn (деловая соцсеть), Dropbox (файловый хостинг) и Formspring (система вопросов и ответов). Отмечается, что решение присяжных по Никулину был единодушным. Хакеру грозит многолетнее тюремное заключение.
Адвокат Никулина сообщил журналистам, что защита намерена подать апелляцию. «Произошла большая несправедливость», — заявил он. Адвокат рассказал, что ранее психиатр, назначенный судьёй, признал Никулина «психически ненормальным».
Хакера задержали в Праге осенью 2016 года. Никулин вину не признал.