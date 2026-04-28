Суд Тайваня приговорил участников дела о краже технологий TSMC к тюремным срокам

Главным обвиняемым стал Чэнь Ли-мин — бывший сотрудник TSMC и Tokyo Electron. По данным следствия, он «незаконно получил доступ к важной информации о технологиях производства микросхем». Предполагается, что это делалось для того, чтобы «помочь Tokyo Electron получить больше заказов от TSMC».

Чэнь получил самый строгий приговор — 10 лет лишения свободы. Ещё трое бывших сотрудников были осуждены на сроки от двух до шести лет. Один из участников дела получил условный срок — 10 месяцев с отсрочкой наказания.

Компании, упомянутые в деле, пока не дали официальных комментариев.