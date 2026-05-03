Суд в Китае запретил увольнять сотрудников из-за внедрения ИИ

После внедрения новой системы мужчину понизили в должности и урезали зарплату на 40%. Когда он отказался от перевода, компания уволила его, сославшись на сокращение штата из-за технологий. Суд признал увольнение незаконным и назначил компенсацию.

В решении указано, что причины, названные фирмой, не относятся к негативным обстоятельствам вроде сокращения бизнеса или трудностей в работе. Также они не соответствуют условию «невозможности продолжать трудовой договор». Суд отдельно пояснил, что технический прогресс не дает права на односторонние увольнения или сокращение окладов.