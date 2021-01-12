Суд в Перу обвинил Билла Гейтса в «создании» пандемии

Соответствующее постановление судьи вынесли ещё 21 декабря, пишет «Медуза». В постановлении говорится, что пандемия — дело рук «авторов нового мирового порядка» и «доминирующих над миром криминальных элит». Само постановление касается апелляции на продление ареста для человека, обвиняемого в изнасиловании.

В документе указано, что «ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойство “предсказуемости”». Это якобы могут сделать только Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие.

Стоит отметить, что регулятор Перу, отвечающий за контроль судебной власти, уже начал расследование в отношении судей.