Суд в США признал Илона Маска виновным по иску акционеров Twitter

Опубликовано 22 марта 2026, 14:131 мин.
Суд в США признал Илона Маска виновным по иску акционеров TwitterИнвесторы требуют компенсацию около 2,5 миллиарда долларов
Федеральный суд присяжных в Сан-Франциско вынес вердикт по гражданскому иску против Илона Маска. Его признали ответственным за попытку манипулировать стоимостью акций Twitter в 2022 году, чтобы пересмотреть условия сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов или вовсе от нее отказаться.
Истцы утверждали, что миллиардер в своих публикациях вводил инвесторов в заблуждение относительно количества ботов на платформе. Присяжные сочли обоснованными два из трех оспариваемых заявлений. Речь шла о приостановке сделки до подтверждения, что доля фейковых аккаунтов составляет менее 5%, а также о том, что этот показатель может превышать 20%, что ставило покупку под сомнение.
Сумма ущерба пока не определена. Адвокат акционеров оценил ее примерно в 2,5 миллиарда долларов. Защита Маска назвала решение временной неудачей и заявила о намерении обжаловать его.