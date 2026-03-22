Суд в США признал Илона Маска виновным по иску акционеров Twitter

Истцы утверждали, что миллиардер в своих публикациях вводил инвесторов в заблуждение относительно количества ботов на платформе. Присяжные сочли обоснованными два из трех оспариваемых заявлений. Речь шла о приостановке сделки до подтверждения, что доля фейковых аккаунтов составляет менее 5%, а также о том, что этот показатель может превышать 20%, что ставило покупку под сомнение.

Сумма ущерба пока не определена. Адвокат акционеров оценил ее примерно в 2,5 миллиарда долларов. Защита Маска назвала решение временной неудачей и заявила о намерении обжаловать его.