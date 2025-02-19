Суд в США сохранил доступ Илона Маска к правительственным данным

Четырнадцать генеральных прокуроров демократических штатов во главе с Нью-Мексико обратились в суд с просьбой остановить действия DOGE, утверждая, что Маск переступает законные границы, оказывая влияние на федеральные агентства без соответствующих полномочий. Однако судья Таня Чуткан отказалась издать чрезвычайный приказ, заявив, что штаты не смогли доказать, что им будет нанесен немедленный и серьезный ущерб.

Тем не менее, Чуткан признала, что дело вызывает серьезные юридические сомнения. Она отметила, что Маск не был официально выдвинут или утвержден на государственную должность, как того требует Конституция США. Она также раскритиковала юридические аргументы администрации Трампа, заявив, что ее утверждения о полномочиях DOGE противоречат официальным документам.

Штаты все еще могут оспорить решение DOGE в суде и добиться долгосрочного приказа о блокировании доступа Маска к таким ведомствам, как министерства торговли, образования и здравоохранения.