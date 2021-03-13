Суд в США временно снял санкции против Xiaomi

Как сообщает Wall Street Journal, федеральный суд заблокировал исполнение запрета США на инвестиции в Xiaomi, назвав решение о внесении китайской компании в «чёрный» список «глубоко ошибочным».

Решение США приостановили лишь на время. Напомним, Пентагон призвал внести Xiaomi в «чёрный» список якобы из-за её связей с китайскими военными. В суде рассказали, что США так и не смогли предоставить убедительных доказательств, что такая связь существует.

Судья сказал, что Xiaomi — это публичная компания, которая создаёт коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется она независимым советом и акционерами. С властями КНР и службами безопасности страны компания не связана.

Теперь Xiaomi намерена добиться полного снятия санкций США.