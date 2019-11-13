Суд впервые признал незаконным досмотр смартфонов туристов на границе

Решение было вынесено по делу, которое возбудили от имении 11 туристов, чьи гаджеты подверглись досмотру в портах и пограничных постах США. Пострадавшим помогал Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Сообщается, что десять человек из заявителей — жители США, а один имеет постоянный вид на жительство.

Постановление суда положило конец практике изъятия и досмотра устройств Службой таможенного и пограничного контроля и Иммиграционной и таможенной полицией США. Теперь сотрудники обязаны показать специальный приказ, прежде чем начать досматривать девайсы путешественников.

Представители ответчика заявили суду, что в 2017 году обыску подверглись только 0,007% устройств из сотен миллионов. Тем не менее, суд счёл цифру заниженной.