Суд вынес приговор подросткам за создание ИИ-фото обнаженных одноклассниц

Суд также обязал подростков посещать занятия по ответственному использованию технологий. Суд подтвердил, что преступники использовали фотографии одноклассников из социальных сетей, накладывая их лица на обнаженные тела с помощью искусственного интеллекта.

В мире участились случаи использования подростками ИИ для создания подобного контента, отмечают СМИ, что вызвало законодательную реакцию, например, предложение ЕС расширить законы о сексуальном насилии над детьми, распространив их на дипфейки.

Этот случай, отмечают эксперты, подчеркивает существующие проблемы в защите от подобных злоупотреблений. Они настоятельно рекомендуют компаниям усовершенствовать механизмы защиты.