Суд вынес приговор подросткам за создание ИИ-фото обнаженных одноклассниц

Опубликовано 12 июля 2024, 15:00
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Суд вынес приговор подросткам за создание ИИ-фото обнаженных одноклассницИ их распространение
Испанский суд по делам молодежи приговорил 15 подростков к одному году условно за создание сгенерированных ИИ изображений обнаженных одноклассниц и распространение их через WhatsApp.
Суд также обязал подростков посещать занятия по ответственному использованию технологий. Суд подтвердил, что преступники использовали фотографии одноклассников из социальных сетей, накладывая их лица на обнаженные тела с помощью искусственного интеллекта.
В мире участились случаи использования подростками ИИ для создания подобного контента, отмечают СМИ, что вызвало законодательную реакцию, например, предложение ЕС расширить законы о сексуальном насилии над детьми, распространив их на дипфейки.
Этот случай, отмечают эксперты, подчеркивает существующие проблемы в защите от подобных злоупотреблений. Они настоятельно рекомендуют компаниям усовершенствовать механизмы защиты.