Суд выселил Twitter из офиса за неуплату арендной платы

Судебный спор связан с неуплатой Twitter арендной платы. Согласно договору аренды, Twitter должен был предоставить аккредитив на сумму $968 000 для покрытия любых пропущенных арендных платежей. Однако Twitter перестал платить аренду в марте и не пополнил аккредитив, что привело к судебному разбирательству.

Выселение происходит на фоне целого ряда финансовых проблем Twitter, включая неоплаченную аренду других офисов и иски от поставщиков услуг на сумму более 10 миллионов долларов.