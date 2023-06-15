Суд выселил Twitter из офиса за неуплату арендной платы

13:45, 15 июня 2023
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Суд выселил Twitter из офиса за неуплату арендной платыНе уплачено около миллиона долларов
Компания Twitter Илона Маска, теперь известная как X Corp, выселяется из своего офиса в округе Боулдер, штат Колорадо. Приказ о выселении был издан судом округа после иска, поданного совладельцем недвижимости, компанией The John Buck Co.
Фото: Ferra.ru
Судебный спор связан с неуплатой Twitter арендной платы. Согласно договору аренды, Twitter должен был предоставить аккредитив на сумму $968 000 для покрытия любых пропущенных арендных платежей. Однако Twitter перестал платить аренду в марте и не пополнил аккредитив, что привело к судебному разбирательству.
Выселение происходит на фоне целого ряда финансовых проблем Twitter, включая неоплаченную аренду других офисов и иски от поставщиков услуг на сумму более 10 миллионов долларов.