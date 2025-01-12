Суд запретил мужчине искать выброшенный жесткий диск с биткоинами на $765 млн

Высший суд встал на сторону городского совета Ньюпорта, который утверждал, что раскопки на свалке могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья населения. Судья постановил, что у иска Хауэллса нет реальных шансов на успех, и прекратил дело.

Хоуэллс запросил разрешение на раскопки свалки, но совет отказал ему, сославшись на потенциальный ущерб окружающей среде и риск для персонала.