Суд запретил мужчине искать выброшенный жесткий диск с биткоинами на $765 млн

Опубликовано 12 января 2025, 15:001 мин.
Суд запретил мужчине искать выброшенный жесткий диск с биткоинами на $765 млнБританский судья вынес решение против
Британский судья прекратил дело Джеймса Хоуэллса, который пытался вернуть жесткий диск, содержащий, по его словам, доступ к 8000 биткоинов на сумму более 765 миллионов долларов. Хоуэллс утверждает, что на диске, который по ошибке был выброшен на свалку в 2013 году, хранится приватный ключ к биткоинам, которые он добыл в 2009 году.
Высший суд встал на сторону городского совета Ньюпорта, который утверждал, что раскопки на свалке могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья населения. Судья постановил, что у иска Хауэллса нет реальных шансов на успех, и прекратил дело.
Хоуэллс запросил разрешение на раскопки свалки, но совет отказал ему, сославшись на потенциальный ущерб окружающей среде и риск для персонала.