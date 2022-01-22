Суд запретил YouTube-блогеру играть в популярную игру

Roblox Corporation подала иск против Сима в ноябре, обвинив ютубера в руководстве «кибермобом», который терроризировал платформу. Первоначально компания требовала возмещения убытков в размере $1,6 млн, но уменьшила эту сумму до $150 000.

На платформе Roblox можно играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. В основном, там сидят дети.

Ранее Сима обвиняли в том, что он оскорблял других пользователей платформы, загружал туда фото Гитлера и, как утверждалось, домогался участников. Сим отказался комментировать новый иск, но отметил, что его ответ на жалобу будет загружен на канал в «ближайшие пару месяцев».