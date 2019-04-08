Ferra

Суд заставил «Яндекс.Такси» впервые выплатить пассажиру компенсацию за аварию

Пострадавшая получит 300 тысяч рублей
Согласно решению Мосгорсуда, агрегатор «Яндекс.Такси» обязан выплатить 300 тысяч рублей Елене Гращенковой, которая в 2016 году попала в аварию во время поездки на такси.

Девушка получила перелом плеча, ей пришлось делать операцию. Было установлено, что авария произошла по вине водителя: он нарушил правила дорожного движения. Гращенкова заявила, что ответственность за произошедшее должна нести компания. «Яндекс.Такси» ответила, что не выполняет функции перевозчика, а является лишь посредником между водителями и клиентами. По этой причине компания снимает с себя ответственность за безопасность пассажиров.

Суд, однако, установил, что пассажир — клиент агрегатора, поскольку последний занимался организацией поездки, и потому, по закону о защите прав потребителей, несёт ответственность.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...