Судьба завода TSMC в Германии зависит от субсидий со стороны властей

В прошлом году Евросоюз принял новый закон, чтобы облегчить правила государственного финансирования для полупроводниковых заводов. Так, источник Reuters заявил, что переговоры между TSMC и Саксонией уже продвинулись достаточно. Настолько, что делегации из восточной части Германии приезжали на Тайвань для переговоров с TSMC.

Учитывая более высокие затраты, связанные со строительством в Германии, в том числе на рабочую силу, TSMC обсуждает субсидии, которые она могла бы получить в обмен на строительство завода, сказал собеседник, отказавшийся назвать свою фамилию.