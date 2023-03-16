Судьба завода TSMC в Германии зависит от субсидий со стороны властей

Судьба завода TSMC в Германии зависит от субсидий со стороны властейЗатраты не самые маленькие
Переговоры тайваньской TSMC с немецкими властями о строительстве нового завода сейчас сосредоточены на государственных субсидиях, сообщили два человека, знакомых с вопросом. Их словам делится Reuters.
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В прошлом году Евросоюз принял новый закон, чтобы облегчить правила государственного финансирования для полупроводниковых заводов. Так, источник Reuters заявил, что переговоры между TSMC и Саксонией уже продвинулись достаточно. Настолько, что делегации из восточной части Германии приезжали на Тайвань для переговоров с TSMC.
Учитывая более высокие затраты, связанные со строительством в Германии, в том числе на рабочую силу, TSMC обсуждает субсидии, которые она могла бы получить в обмен на строительство завода, сказал собеседник, отказавшийся назвать свою фамилию.