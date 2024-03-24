Судебный иск против Apple назвали “яростью технаря”

Судебные иски обычно техничны и сухи, наполнены жаргоном, предназначенным для юристов, а не для широкой публики. Иски по технологическим вопросам еще хуже, они часто изобилуют непонятными терминами, связанными с программным обеспечением. Но этот иск Apple? Он читается почти как статья в журнале, отмечает редактор. Вступительный абзац бросает тень на самого Стива Джобса, обвиняя его в намеренном замыкании пользователей в экосистеме Apple. Затем в нем рассматриваются конкретные болевые точки пользователей: проблемы с переходом с iPhone на Android, невозможность покупать книги Kindle в приложении Amazon и ограничения в работе смарт-часов других производителей с iPhone.

В жалобе даже затрагивается вопрос отсутствия стриминга ААА-игр на iPhone. Неужели Apple является причиной того, что вы не можете играть в игры высокого класса на своем телефоне? В иске об этом прямо не говорится, но он определенно зарождает сомнения. Этот иск выглядит как компиляция претензий каждого технаря к Apple. Это почти развлекает, пишет автор статьи. Пока вы не дойдете до страницы 57, где документ резко переходит на формальную юридическую лексику.

Правительство хочет изобразить себя "защитником", но будет ли его аргументация убедительной, еще предстоит выяснить.