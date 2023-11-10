Наука и технологии
13:15, 10 ноября 2023
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Судный день откладывается: блуждающая звезда не уничтожит Землю еще 29000 лет

Ваши потомки могут спать спокойно

Хорошие новости, земляне! Можно отменить планы строительства межзвездных бункеров, поскольку космическая угроза, исходящая от звезды-изгоя WD 0810-353, опровергнута. Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опровергли ранее высказывавшиеся опасения, что эта звезда, масса которой составляет две трети массы Солнца, через 29 000 лет нанесет ущерб нашей Солнечной системе.

Судный день откладывается: блуждающая звезда не уничтожит Землю еще 29000 лет

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Первоначальные расчеты, основанные на данных космической обсерватории Gaia, предполагали возможный курс на столкновение, что вызвало опасения кометных ливней, напоминающих вымирание динозавров. Однако Очень большой телескоп (VLT) ESO вмешался в ситуацию и внес коррективы. Новые спектры WD 0810-353 с учетом ее мощного магнитного поля показали, что прежние оценки оказались ошибочными.

В результате космического поворота сюжета выяснилось, что наш далекий звездный сосед, возможно, вовсе не направляется в нашу сторону. Так что смело снимайте липкую ленту с окон и будьте уверены: пока что Земля в безопасности.

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