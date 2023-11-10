Судный день откладывается: блуждающая звезда не уничтожит Землю еще 29000 лет

Судный день откладывается: блуждающая звезда не уничтожит Землю еще 29000 летВаши потомки могут спать спокойно
Хорошие новости, земляне! Можно отменить планы строительства межзвездных бункеров, поскольку космическая угроза, исходящая от звезды-изгоя WD 0810-353, опровергнута. Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опровергли ранее высказывавшиеся опасения, что эта звезда, масса которой составляет две трети массы Солнца, через 29 000 лет нанесет ущерб нашей Солнечной системе.
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Первоначальные расчеты, основанные на данных космической обсерватории Gaia, предполагали возможный курс на столкновение, что вызвало опасения кометных ливней, напоминающих вымирание динозавров. Однако Очень большой телескоп (VLT) ESO вмешался в ситуацию и внес коррективы. Новые спектры WD 0810-353 с учетом ее мощного магнитного поля показали, что прежние оценки оказались ошибочными.
В результате космического поворота сюжета выяснилось, что наш далекий звездный сосед, возможно, вовсе не направляется в нашу сторону. Так что смело снимайте липкую ленту с окон и будьте уверены: пока что Земля в безопасности.