Суицидальная миссия: NASA отправило ракету SpaceX для удара по астероиду

Планируется, что DART столкнётся с астероидом Дидим B примерно через 10 месяцев. После этого траектория небесного тела должна измениться.

По словам представителей NASA, главная цель миссии — проверить имеющиеся для нанесения кинетического удара по небесным объектам технологии. Их, в теории, можно будет использовать и в будущем, в случае возникновения тел, потенциально способных столкнуться с Землей.

Стоит отметить, что сам астероид Дидим B никакой угрозы для нашей планеты не представляет. Его выбрали лишь для того, чтобы в случае успеха изменение его траектории не могло повлиять на Землю.