Сухой кашель может быть признаком COVID-19

В то же время врачи добавили, что такой кашель не всегда является признаком коронавируса. Он также может быть вызван, воздействием сухого воздуха, курением, аллергией, астмой и другими респираторными заболеваниями. Эксперты подчеркнули, что самостоятельно отличить простуду от коронавируса, опираясь на одни симптомы, очень трудно. В связи с этим они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а пройти обследование у специалистов.

Ранее мы писали о новой форме коронавируса, которая заразнее дельта-штамма на 10-15%.