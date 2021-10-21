Сухой кашель может быть признаком COVID-19

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Сухой кашель может быть признаком COVID-19Он появился у 68% заболевших
По словам британских специалистов, около 68 процентов заболевших коронавирусом жаловались на сухой кашель. К тому же, это второй по распространенности симптом COVID-19. Медики отметили, что зачастую «ковидный» кашель бывает глубоким, исходящим из легких, без мокроты.
В то же время врачи добавили, что такой кашель не всегда является признаком коронавируса. Он также может быть вызван, воздействием сухого воздуха, курением, аллергией, астмой и другими респираторными заболеваниями. Эксперты подчеркнули, что самостоятельно отличить простуду от коронавируса, опираясь на одни симптомы, очень трудно. В связи с этим они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а пройти обследование у специалистов.
Ранее мы писали о новой форме коронавируса, которая заразнее дельта-штамма на 10-15%.