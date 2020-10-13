Сухость во рту назвали признаком диабета

Сообщается, что сухость во рту характерна для диабета, поскольку во время данной болезни снижается отток слюны, за счет высокого уровня сахара в крови. Заподозрить диабет можно и в случае фиксирования продолжительного заживления ран, частых позывов к мочеиспусканию, а также неутолимой жажды.

Однако отмечается, что сухость во рту является проявлением не только диабета, но и кариеса или же болезни десен. Кроме того, это состояние может вызываться приемом таблеток, обезвоживанием или нервами.

Напомним, что нескольким ранее международная группа учёных под руководством исследователей из Университета Эксетера создала способ предсказать развитие диабета первого типа у младенцев. Для этого ученым необходим лишь образец крови.