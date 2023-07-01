Сумку размером с крупицу соли продали за $63 тыс

Несмотря на то, что на сумке изображена фирменная монограмма Louis Vuitton, коллектив не запрашивал разрешения у люксового бренда на использование его логотипа или дизайна. Это последнее творение представляет собой сатирический взгляд на одержимость индустрии моды маленькими сумками и служит комментарием к превращению практичных вещей в настоящие символы бренда.