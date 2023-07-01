Сумку размером с крупицу соли продали за $63 тыс

Сумку размером с крупицу соли продали за $63 тысНо для чего ее делали
Микроскопически крошечная сумочка шириной менее 0.762 миллиметра была продана на онлайн-аукционе за колоссальные 63 000 долларов. Флуоресцентная желтовато-зеленая сумка, созданная бруклинским художественным коллективом MSCHF, представляет собой миниатюрную версию популярной сумки Louis Vuitton.
Изготовленный с использованием передовой технологии 3D-печати, аксессуар настолько мал, что предположительно может пройти сквозь игольное ушко, и даже меньше крупинки морской соли.
Распродажа, организованная онлайн-аукционным домом Joopiter, привлекла внимание из-за высокой цены миниатюрного аксессуара. MSCHF известен своими провокационными художественными проектами, бросающими вызов потребительскому капитализму.
Несмотря на то, что на сумке изображена фирменная монограмма Louis Vuitton, коллектив не запрашивал разрешения у люксового бренда на использование его логотипа или дизайна. Это последнее творение представляет собой сатирический взгляд на одержимость индустрии моды маленькими сумками и служит комментарием к превращению практичных вещей в настоящие символы бренда.