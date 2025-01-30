Дело началось в 2020 году, когда телеканалы «Царьград» и «РИА ФАН» подали в суд на Google за блокировку их аккаунтов. В 2021 году суд постановил, что Google должен восстановить доступ, но компания не выполнила требования, что привело к ежедневным штрафам, которые с тех пор накапливаются.

Спор разрастался по мере того, как к делу подключались другие каналы, в том числе «Звезда» и «Первый канал». К октябрю 2024 года общая сумма долга достигла 2 миллиардов рублей.

Google, которая с тех пор прекратила свою деятельность в России, сталкивается с судебными исками во многих странах. Однако компания утверждает, что эти проблемы не окажут существенного влияния на ее деятельность.