Super Micro почти что исключили из индекса Nasdaq

Super Micro, крупный поставщик серверных продуктов для центров обработки данных, использующих решения Nvidia, оказалась под пристальным вниманием после того, как в августе прошлого года Hindenburg Research обвинила ее в проблемах с бухгалтерским учетом. Эти обвинения привели к падению акций, расследованию Министерства юстиции США и отставке бухгалтера. Компания отрицает любые правонарушения, наняла нового бухгалтера. Независимая проверка не выявила никаких нарушений.

Несмотря на опасения инвесторов и падение стоимости акций на 11,8% во вторник, последняя отчетность помогла восстановить доверие.