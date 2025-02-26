Super Micro почти что исключили из индекса Nasdaq

Опубликовано 26 февраля 2025, 23:531 мин.
Super Micro почти что исключили из индекса NasdaqА акции растут
Акции Super Micro (SMCI) подскочили более чем на 20% на предварительных торгах после того, как компания уложилась в ключевой срок, установленный Nasdaq, чтобы избежать исключения из списка участников биржи. Компания всё же представила финансовые отчеты за финансовый год, закончившийся в июне 2024 года, и два последующих квартала. Результаты совпали с ранее опубликованными данными.
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Super Micro, крупный поставщик серверных продуктов для центров обработки данных, использующих решения Nvidia, оказалась под пристальным вниманием после того, как в августе прошлого года Hindenburg Research обвинила ее в проблемах с бухгалтерским учетом. Эти обвинения привели к падению акций, расследованию Министерства юстиции США и отставке бухгалтера. Компания отрицает любые правонарушения, наняла нового бухгалтера. Независимая проверка не выявила никаких нарушений.
Несмотря на опасения инвесторов и падение стоимости акций на 11,8% во вторник, последняя отчетность помогла восстановить доверие.