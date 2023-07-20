Супердорогие наушники AirPods Max могут получить USB-C

Beats Studio Pro сохраняют привычный дизайн наушников Beats, с некоторыми незаметными изменениями, например, удалением логотипа Beats с оголовья. Однако аппаратная часть была значительно модернизирована. Новый чип позволяет реализовать такие функции, как Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы и персонализацией, аналогичные AirPods Pro и AirPods Max. Наиболее заметным изменением является наличие порта USB-C вместо Lightning, что делает их первыми наушниками Apple, сертифицированными для воспроизведения звука в формате Lossless. Интересно, что первыми эту функцию получили именно наушники Beats, а не AirPods.

Поддержка Lossless была заметным отсутствием в наушниках Apple, особенно в дорогостоящих AirPods Max, у которых отсутствует 3,5-мм разъем для вывода звука.

Слухи говорят о том, что Apple планирует внедрить USB-C во всю линейку AirPods, но когда мы увидим обновленные AirPods Max с этими улучшениями, пока неясно.