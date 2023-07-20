Супердорогие наушники AirPods Max могут получить USB-C

Супердорогие наушники AirPods Max могут получить USB-CНачало положено наушниками Beats Studio Pro
Apple представила свои новейшие наушники Beats Studio Pro. И если раньше продукты Beats сосуществовали с AirPods, то, начиная с этой модели, они напрямую «конкурируют» с дорогими AirPods Max. Интересно, что в новых наушниках Beats заявлены две функции, которые вполне могут появиться в AirPods Max нового поколения: USB-C и поддержка Lossless-аудио.
Beats Studio Pro сохраняют привычный дизайн наушников Beats, с некоторыми незаметными изменениями, например, удалением логотипа Beats с оголовья. Однако аппаратная часть была значительно модернизирована. Новый чип позволяет реализовать такие функции, как Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы и персонализацией, аналогичные AirPods Pro и AirPods Max. Наиболее заметным изменением является наличие порта USB-C вместо Lightning, что делает их первыми наушниками Apple, сертифицированными для воспроизведения звука в формате Lossless. Интересно, что первыми эту функцию получили именно наушники Beats, а не AirPods.
Поддержка Lossless была заметным отсутствием в наушниках Apple, особенно в дорогостоящих AirPods Max, у которых отсутствует 3,5-мм разъем для вывода звука.
Слухи говорят о том, что Apple планирует внедрить USB-C во всю линейку AirPods, но когда мы увидим обновленные AirPods Max с этими улучшениями, пока неясно.