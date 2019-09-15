Superjet могут переименовать из-за катастрофы в Шереметьево

“Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название”, — сообщил Чемезов. Также глава “Ростеха” сообщил, что Superjet имеет “детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут”.

По словам Чемезова отечественной авиации нужно отдаляться от зависимости в иностранных деталях для наших самолетов. Также глава поделился информацией о том, что каждый отечественных гражданский самолет работает в убыток, а ОАК “покрывает эти расходы за счет военной статьи”.