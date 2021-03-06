Суперкомпьютер доказал, что носить две маски — бесполезно

Исследователи использовали суперкомпьютер Fugaku, чтобы смоделировать поток вирусных частиц от людей, которые носят разные маски и в разных комбинациях. Использование одной хирургической маски, сделанной из нетканого материала, имеет 85-процентную эффективность для блокирования вирусных частиц. Но это при условии, что маска плотно прилегает к лицу. Добавление сверху полиуретановой маски увеличило эффективность лишь до 89%.

Ношение двух масок из нетканого материала и вовсе бесполезно.

Лучшими масками для защиты от инфекции стали профессиональные N95. За ними следуют нетканые маски, тканевые маски и, наконец, полиуретановые.