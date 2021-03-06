Наука и технологии
Сегодня в 16:18
Суперкомпьютер доказал, что носить две маски — бесполезно
Лучше носить одну, но так, чтобы она плотно прилегала к лицу
Японцы провели на суперкомпьютере симуляцию, и она указала на то, что носить сразу две медицинские маски на лице практически бесполезно для ограничения распространения коронавируса.
Исследователи использовали суперкомпьютер Fugaku, чтобы смоделировать поток вирусных частиц от людей, которые носят разные маски и в разных комбинациях. Использование одной хирургической маски, сделанной из нетканого материала, имеет 85-процентную эффективность для блокирования вирусных частиц. Но это при условии, что маска плотно прилегает к лицу. Добавление сверху полиуретановой маски увеличило эффективность лишь до 89%.
Ношение двух масок из нетканого материала и вовсе бесполезно.
Лучшими масками для защиты от инфекции стали профессиональные N95. За ними следуют нетканые маски, тканевые маски и, наконец, полиуретановые.