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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 06:45
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​​Суперкомпьютер намекнул на существование «супералмазов»

То, что можно дарить на 8 марта
Бриллианты могут быть лучшим другом девушки, но не самым прочным. Новое исследование, проведенное с помощью самого быстрого в мире суперкомпьютера, намекает на существование еще более твердого материала: метко названного «супералмазом».

Теоретические супералмазы, как и их природные аналоги, состоят из атомов углерода. Но в отличие от обычных алмазов с их четырехатомной структурой, в супералмазах восемь атомов углерода будут расположены в уникальном порядке. Эта уникальная фаза «BC8» удивительно стабильна и может существовать в обычных земных условиях, а значит, когда-нибудь ее можно будет создать в лаборатории.

Открытие было сделано благодаря Frontier, экзафлопсному суперкомпьютеру в ведущем вычислительном центре Министерства энергетики США в Ок-Ридже. Огромная вычислительная мощность Frontier позволила исследователям смоделировать миллиарды атомов углерода под экстремальным давлением. Результаты? Углерод BC8 оказался на 30% более устойчивым к сжатию, чем обычные алмазы. И да, есть вероятность того, что мы сможет создать их самостоятельно.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#суперкомпьютер