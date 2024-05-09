Суперкомпьютер с ИИ повысит эффективность работы правительства США

Чарльз Клэнси, старший вице-президент MITRE, считает, что бюрократия замедляет работу — этот проект направлен на решение таких задач, как «обеспечение устойчивости программы Medicare и упрощение подачи налоговых деклараций».

Суперкомпьютер, расположенный в Вирджинии, начнет работать в конце этого года. Несмотря на то, что машина MITRE уступает таким гигантам, как Frontier (37 888 GPU), она может похвастаться 256 GPU Nvidia — этого достаточно для обучения мощных моделей ИИ для государственных нужд.

Эта «песочница» будет доступна всем федеральным агентствам, финансирующим MITRE.