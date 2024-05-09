Суперкомпьютер с ИИ повысит эффективность работы правительства США

Опубликовано 09 мая 2024, 03:00
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Суперкомпьютер с ИИ повысит эффективность работы правительства СШАРазработанный совместно с Nvidia
Аналитический центр MITRE, ключевой партнер Пентагона и американской разведки, совместно с Nvidia строит суперкомпьютер стоимостью 20 миллионов долларов, призванный ускорить внедрение ИИ в федеральном правительстве. Эта «ИИ-песочница» обещает улучшить все — от здравоохранения до налогов.
Чарльз Клэнси, старший вице-президент MITRE, считает, что бюрократия замедляет работу — этот проект направлен на решение таких задач, как «обеспечение устойчивости программы Medicare и упрощение подачи налоговых деклараций».
Суперкомпьютер, расположенный в Вирджинии, начнет работать в конце этого года. Несмотря на то, что машина MITRE уступает таким гигантам, как Frontier (37 888 GPU), она может похвастаться 256 GPU Nvidia — этого достаточно для обучения мощных моделей ИИ для государственных нужд.
Эта «песочница» будет доступна всем федеральным агентствам, финансирующим MITRE.