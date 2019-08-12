Суперкомпьютер создал 8 миллионов виртуальных вселенных за три недели

На моделирование восьми миллионов вселенных суперкомпьютеру понадобилось три недели. Каждая из них содержит 12 миллионов галактик и имеет свой набор правил, по которым развивается. Это важный аспект, так как учёным было интересно сравнить, какие из симуляций получились наиболее близкими к реальности. Исследователи использовали для сравнения данные, собранные за последние 20 лет астрономических наблюдений.

Сообщается, что эксперимент поставил под вопрос существующие теории. В частности, симуляции показывают, что звёзды в галактиках могут образовываться быстрее, чем предполагалось раньше.

Для дальнейших исследований учёные планируют расширить проект по созданию виртуальных вселенных и добавить туда симуляцию развития отдельных галактик.