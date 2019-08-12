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Суперкомпьютер создал 8 миллионов виртуальных вселенных за три недели

Это поможет учёным лучше понять эволюцию настоящей вселенной
Исследователи из Университета Аризоны использовали суперкомпьютер Ocelote для создания виртуальных вселенных, которые помогут учёным лучше понять эволюцию настоящей вселенной.

На моделирование восьми миллионов вселенных суперкомпьютеру понадобилось три недели. Каждая из них содержит 12 миллионов галактик и имеет свой набор правил, по которым развивается. Это важный аспект, так как учёным было интересно сравнить, какие из симуляций получились наиболее близкими к реальности. Исследователи использовали для сравнения данные, собранные за последние 20 лет астрономических наблюдений.

Сообщается, что эксперимент поставил под вопрос существующие теории. В частности, симуляции показывают, что звёзды в галактиках могут образовываться быстрее, чем предполагалось раньше.

Для дальнейших исследований учёные планируют расширить проект по созданию виртуальных вселенных и добавить туда симуляцию развития отдельных галактик.

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