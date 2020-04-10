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Суперкомпьютер создал модель распространения коронавируса в воздухе супермаркета
Находиться с заражённым в одном помещении может быть опасно
Суперкомпьютер создал модель распространения коронавируса в воздухе супермаркета. Она показывает, как сохраняются в окружающей среде частицы вируса, которые выходят из заражённого при чихании или кашле.
Финские учёные решили выяснить, как распространяются микроскопические аэрозольные капли с коронавирусом в воздухе, и опасно ли находиться с заражённым человеком в одном помещении.
Для расчётов и визуализации исследователи использовали суперкомпьютер CSC. Сначала учёные смоделировали движение капель, которые образуются, если человек кашляет в проходе между полками супермаркета. Как оказалось, капли остаются в воздухе больше пяти минут, представляя опасность для окружающих.
«Кто-то заражённый может покашлять и уйти, но он оставит за собой облако частиц, несущих коронавирус. Такие капли легко попадают в дыхательные пути людей, оказавшихся неподалёку», — рассказал один авторов работы.