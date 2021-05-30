Суперкомпьютер создаст самую большую 3D-карту вселенной

Первоначальная версия Perlmutter включает 1536 узлов, каждый из которых представляет собой комплекс из 64-ядерного процессора Epyc 7763 и четырёх графических процессоров NVIDIA A100. Производительность всей системы достигает почти четыре экзафлопса. Утверждается, что для обработки информации, на которую требуется год на других устройствах, Perlmutter нужно несколько дней.

Поэтому суперкомпьютер выполнит сложную задачу — построит самую большую в истории 3D-карту видимой Вселенной. Эта карта позволит изучить тёмную энергию. Perlmutter предстоит обработать «десятки» снимков галактик.