Суперконденсатор нового образца позволит увеличить срок жизни носимых устройств

Суперконденсатор - это устройство для хранения электроэнергии, похожее на аккумулятор, но он накапливает и высвобождает электроэнергию гораздо быстрее.

Исследователи разработали новый метод создания гибких суперконденсаторов на основе углеродных наноматериалов. Новый метод, более дешевый и менее трудоемкий в изготовлении, предполагает перенос выровненных массивов углеродных нанотрубок с кремниевой пластины на матрицу из полидиметилсилоксана. Затем она покрывается материалом под названием полианилин, который накапливает энергию через механизм, известный как псевдоемкость, обеспечивая выдающиеся свойства хранения энергии при исключительной механической целостности.

По словам команды, усовершенствованный, тонкий суперконденсатор сохраняет большую часть своей емкости (количество электрического заряда, который может быть накоплен) после многочисленных циклов при различных условиях изгиба, демонстрируя свою прочность, долговечность и эффективность.