Супермаркеты начали отказываться продавать товары в пластиковой упаковке

Такие кампании уже давно поддерживают ритейлеры в Новой Зеландии и Южной Африке. Теперь к ним присоединились супермаркеты Великобритании, в которых до сих пор даже бананы продавали в пластиковых упаковках.

Например, лондонское подразделение сети супермаркетов Budgens уже освободило от упаковок более чем 2300 продуктов из 14 000.

Сообщается, что 10 крупнейших продуктовых сетей страны ежегодно производят 810 000 тонн одноразовых пластиковых упаковок. Причём пакеты в это количество не входят. Пластик очень долго разлагается и в таких объёмах представляет большую угрозу для планеты.