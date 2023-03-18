«Суперполезные» продукты оказались загрязнены опасными пестицидами

Для своего исследования эксперты изучили 46 основных продуктов питания и обнаружили, что в 75% были остатки вредных пестицидов. Они могут повредить нервную систему человека или даже спровоцировать рак.

Что интересно, из 250 обнаруженных пестицидов некоторые уже запрещены в США или Европе из-за их воздействия на здоровье человека. Более 90% образцов клубники, яблок, вишни, шпината, нектаринов и винограда содержали как минимум два пестицида.