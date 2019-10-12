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Существование криптовалюты Facebook поставили под угрозу
Из проекта вышли крупнейшие участники
Вслед за платёжным сервисом PayPal от участия в криптовалютном проекте Facebook отказались EBay, Stripe, Mastercard и Visa.
Об этом заявили сами компании. Их руководства сообщили, что они уважают потенциал проекта Libra, но хотят сосредоточиться на внутренних делах. О готовности инвестировать в криптовалюту корпорации заявили в июне. Тогда речь шла о сумме в $10 млн. Инвесторы не знали о том, как именно будет работать Libra, и опасения у них вызывала неприязнь регуляторов к проекту.
Сейчас компании точные причины отказа не разглашают. Однако представители Visa заявили, что платёжный гигант продолжит оценивать Libra, и окончательное его решение «будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности Ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов».
Сама Facebook пока никак ситуацию не прокомментировала.
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