Существование жизни на Венере стало менее вероятно из-за недавней находки JWST

Фосфин — молекула из фосфора и водорода, нестабильная в атмосфере. На газовых гигантах, таких как Юпитер и Сатурн, он образуется глубоко внутри планет и поднимается вверх быстрее, чем разрушается. Это объясняет, почему его обнаруживают там, а также на Wolf 1130C с концентрацией около 0,1 части на миллион — как и предсказывали модели.

Однако многие коричневые карлики, где фосфин должен быть, его не содержат, и причина остаётся неизвестной. Одно из объяснений связано с химическим составом — Wolf 1130C, Юпитер и Сатурн имеют низкое содержание «тяжёлых элементов», что способствует формированию фосфина и облегчает его обнаружение.

Ранее в 2020 году группа Джейн Гривз заявила о фосфине на Венере, предположив биологическое происхождение. Но эта гипотеза вызывает споры, поскольку фосфин может образовываться и небиологическими процессами. И это исследование лишь подтверждает, что Венера не обязательно обитаема.

Как показало открытие на Wolf 1130C, в других небесных телах фосфин тоже может появляться «естественным» образом.